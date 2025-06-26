TBMM Genel Kurulu'nda ‘Sahte Oy’ Krizi! O İsmi İşaret Ettiler

TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanunu Teklifi'nin ele alındığı oturumda, ‘sahte oy’ iddiaları gündeme geldi. Karar yeter sayısına ulaşılamadığı için oturum kapatılırken, yapılan yoklamada Yusuf Beyazıt adına oy kullanıldığı öne sürüldü. Bunun üzerine muhalefet sert tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetimindeki oturumda tartışmalı şekilde yarıda kaldı. Görüşmelere geç saatlerde devam edilmek istense de milletvekili sayısının yetersizliği üzerine muhalefet sıklıkla yoklama talebinde bulundu.

OTURUM ERTELENDİ, DURUŞMA BAŞLADI

Saatler gece 22.00'yi gösterdiğinde yapılan yoklamada AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın salonda bulunmadığı iddia edildi. Bu gelişme üzerine birleşim, 26 Haziran Perşembe günü saat 14.00’e ertelendi. Asıl tartışma ise, yoklama sonrası ortaya atılan 'sahte oy pusulası' iddiası ile başladı.

Tüm yaşananları sosyal medya hesabından aktaran İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, oturumun ardından paylaştığı videoda yaşananları ‘demokrasi adına kara bir gece’ olarak adlandırdı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis’te kullanılan pusulaların kontrol edilmesi sonrası, salonda bulunmayan bir milletvekilinin adına oy kullanıldığını ifade eden Çömez, “Kendi teklif ettikleri kanun için Meclis’e gelmediler. Yoklama istedik, ‘yeter sayı var’ dediler. Oy pusulalarını kontrol ettik, meğer sahte pusula kullanan varmış. Kimin imzası ile biliyor musunuz? Bir önceki Anayasa Komisyonu Başkanı adına. Utanmadınız sahtekarlık yapmaya" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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