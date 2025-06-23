Meclis Başkanı Kurtulmuş Partileri Toplantıya Çağırdı, 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Kuruluyor

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Salı akşamı, tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin Kürt sorununun çözümüne ilişkin kurulması planlanan komisyonun gündemiyle toplantıya çağırdığını duyurdu.

Koçyiğit, konuya ilişkin "Meclis tatile girmeden bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini paylaştı.

Koçyiğit konuya ilişkin açıklamasında, "Bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş'un, bu hafta bütün grup başkanvekillerine toplumsal barış ve demokratikleşme komisyonu ile ilgili bir görüşme daveti, çağrısı var. Her şeyden önce bu davetten ve çağrıdan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Meclis tatile girmeden bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Komisyon için biz de bir çalışma yaptık, bir hazırlığımız var. Bu hazırlık, ortaklaşmaya ve uzlaşıya katkı mahiyetinde bir hazırlıktır. Hazırlıklarımızı oluştururken, komisyonun en demokratik şekilde nasıl işleyebileceğini, katılımın ve uzlaşının en verimli şekilde nasıl gerçekleşebileceği üzerine bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Komisyonun, ülkenin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması, çatışmaların tamamen ortadan kalkması için aslında barış yolunu açmada çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz. Bu komisyonun, en geniş toplumsal mutabakat ve en geniş siyasal mutabakatla kurulması, önceliklerimizden birisidir. Bunu umut ediyoruz, bunu arzu ediyoruz. En önemlisi de İmralı'daki görüşmelerde Sayın Öcalan'ın sıkça altını çizdiği yasal çerçeve açısından da bu sürecin bir ön hazırlık olarak ele alınması ve bu yönde şekillenmesi de bizler açısından çok önemlidir” dedi.

'TOPLUMUN HABERDAR OLMASI SAĞLANACAK'

Söz konusu komisyonun hem kamuoyu hem de Meclis’teki partiler açısından sürecin şeffaflaşmasına hizmet edeceğini kaydeden Koçyiğit, “Bu konuda da ülkenin en temel meselesi olan Kürt sorununun, siyasal muhalefetin de dahil olduğu ve tüm toplumsal kesimlerin de haberdar olacağı şeffaf bir sürecin kapısını aralayacağına inanıyoruz. Bu anlamıyla; hem siyasal muhalefetin katılım kanalları açılacaktır, hem de siyasal muhalefetin katılımıyla beraber toplumun haber alma, süreçten bire bir haberdar olması da sağlanmış olacaktır” dedi.

Koçyiğit açıklamasının devamında komisyonun geçici değil kalıcı olmasını önemsediklerini kaydetti.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Söz konusu komisyonun kurulmasına yönelik çağrı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla gündeme gelmişti. Bahçeli açıklamasında, "Bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir" demiş ve kurulacak komisyonun, 16 siyasi parti ve 100 üyenin katılımıyla oluşmasını önermişti.

Kaynak: ANKA