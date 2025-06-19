DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Numan Kurtulmuş’a Komisyon Çağrısı: 'Gerekeni Yapsın'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Doğan, komisyon için 'Sayın Kurtulmuş, komisyon için bir an önce yapılması gerekeni yapsın, siyasi partilerle görüşmelerde bulunsun. Tüm önerilerimiz hazır. Yeni bir şeyler söylemek yetmiyor, yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Buna toplumun ihtiyacı var' dedi.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile gündeme taşınan ‘Komisyon’ için de konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ın son açıklamalarını ve tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Doğan ‘Sayın Kurtulmuş, komisyon için bir an önce yapılması gerekeni yapsın, siyasi partilerle görüşmelerde bulunsun. Tüm önerilerimiz hazır’ dedi.

'TÜM ÖNERİLERİMİZ HAZIR'

Ayşegül Doğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu konudaki çağrımızı yeniliyoruz. Dedik ki Meclis Başkanı insiyatif yaparak parti yetkililerini toplayarak bir toplantı yapabilir. Yeni bir şeyler söylemek yetmiyor, yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Buna toplumun ihtiyacı var. İyilikle ilgili adımları görmeye toplumun ihtiyacı var. Sayın Kurtulmuş, komisyon için bir an önce yapılması gerekeni yapsın, siyasi partilerle görüşmelerde bulunsun. Tüm önerilerimiz hazır.

'SÜREÇTE KRİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Şu an da bulunduğumuz durum sürecin tarafları açısından kendi ritminde ilerlediğini gösteriyor. Sürecin tarafları açısından kendi ritminde ilerleyen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir tıkanıklık ya da kriz söz konusu değil. Durağanlık pratik göstergelerin kamuoyu tarafından görünmüyor olması bir tıkanıklık ve ya da kriz olduğu konusunda bir algı yaratıyor,

'YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇMEMELİ'

Ayşegül Doğan, Meclis’te görüşülen ve zeytinlik alanlar dahil doğa kıyımına yol açacak AKP’nin kanun teklifine ise şöyle tepki gösterdi:

Meclis, çiftçinin ve köylünün derdiyle ilgileniyorsa o komisyon kapılarına çiftçi, köylü ve emekçiye açmak durumunda. Orada kendi yerelinde nasıl yaşayacağına karar vermek isteyenlere açmak zorunda. İşte barış ve demokratik toplum süreci tüm bunlarla ilgili bir süreçtir. Milletvekili arkadaşlarımız insanlar komisyona girebilsinler diye ve muhalefet şerhimizi duyurmak için oradalar. Zeytinlikler şirketlerin rantı için madenciliğe açılamaz. Bizim bu konudaki ilkesel tutumumuz ve tavrımız son derece net. Bu yasa teklifi elbette komisyondan geçmemelidir.

Kaynak: ANKA

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