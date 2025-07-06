Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!

Sıcak yaz günlerinde aracını serin tutmak isteyen sürücüler, gölge arayışıyla ağaç altlarını tercih ediyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın araç boyasında kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bazı ağaç türleri, farkında olmadan otomobillere ciddi zararlar veriyor ve bu da özellikle ikinci el piyasasında aracın değerini doğrudan etkiliyor.

Son Güncelleme:
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil bakım uzmanlarına göre; çam, akasya, kavak ve ıhlamur gibi bazı ağaçların yaprak ve gövdelerinden salgılanan maddeler, aracın yüzeyinde tahribata neden olabiliyor. Reçine ve yapışkan polenler, özellikle güneş ışığıyla birleştiğinde boyanın yüzeyine yapışarak kalıcı izler bırakıyor. Bu maddeler zamanla cila tabakasını aşındırıp boyayı matlaştırırken, aracın dış görünümünde geri döndürülemez lekeler oluşturabiliyor.

Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! - Resim : 1

ARAÇ DEĞERİ DÜŞEBİLİR

Bu tür yüzey deformasyonları, ikinci el araç satışlarında önemli bir kriter haline geliyor. Orijinal boyası zarar gören ya da yüzeyi yenilenmiş araçlar, potansiyel alıcıların gözünde cazibesini yitiriyor. Yapılacak boya düzeltmeleri veya detaylı temizlik işlemleri ise hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç anlamına geliyor.

YÜZEYDEKİ LEKELERE HIZLI MÜDAHALE ŞART

Eğer aracınızda reçine ya da polen kaynaklı lekeler oluştuysa, zaman kaybetmeden yıkatmanız büyük önem taşıyor. Ancak bu tür lekeler zamanla yüzeye işleyeceği için, geç kalındığında sıradan yıkama yeterli olmayabiliyor. Bu durumda profesyonel pasta-cila uygulamaları veya yüzey temizleme işlemleri devreye giriyor. Bu da araç sahiplerine ekstra yük anlamına geliyor.

AĞAÇ TÜRLERİNE DİKKAT EDİN

Oto ekspertiz uzmanları, park yeri seçiminde sadece gölgeye odaklanmanın yanıltıcı olduğunu vurguluyor. "Gölge ararken aracınızı uzun vadede zarara sokacak bir noktaya bırakmak istemezsiniz," diyen uzmanlar, şu uyarıyı yapıyor:
"Bazı ağaçlar, gölgelik sağlamaktan fazlasını yapar. Reçine ve polenle aracın yüzeyine kalıcı zarar verir. Bu yüzden ağacın türünü de mutlaka göz önünde bulundurun."

Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! - Resim : 2

HANGİ AĞAÇLARDAN UZAK DURMALI?

Sürücülerin özellikle şu ağaçların altında uzun süreli park yapmaktan kaçınmaları öneriliyor:

Çam: Yüksek reçine salgılar ve güneşle birleştiğinde cilayı kavurabilir.

Ihlamur: Yapışkan polenleri aracın yüzeyine kalıcı şekilde yapışabilir.

Akasya: Reçineli yapısıyla boyayı hızlıca tahrip edebilir.

Kavak: Hem poleni hem de tozla birleşen yaprak artıkları sorun yaratabilir.

Mecburi durumlarda ise uzmanlar, araç üzerine branda örtülmesini tavsiye ediyor. Bu basit önlem, olası boya hasarlarının önüne geçmekte etkili olabilir.

Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete DüşüyorBu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete DüşüyorGözden Kaçmasın

Bir Damlası Bile Altın Değerinde! Kilosu 2 Bin 500 Liradan Satılıyor, Şifası Saymakla BitmiyorBir Damlası Bile Altın Değerinde! Kilosu 2 Bin 500 Liradan Satılıyor, Şifası Saymakla BitmiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba temizlik
Son Güncelleme:
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının! 6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının!
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?