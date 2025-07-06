Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!

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Otomobil bakım uzmanlarına göre; çam, akasya, kavak ve ıhlamur gibi bazı ağaçların yaprak ve gövdelerinden salgılanan maddeler, aracın yüzeyinde tahribata neden olabiliyor. Reçine ve yapışkan polenler, özellikle güneş ışığıyla birleştiğinde boyanın yüzeyine yapışarak kalıcı izler bırakıyor. Bu maddeler zamanla cila tabakasını aşındırıp boyayı matlaştırırken, aracın dış görünümünde geri döndürülemez lekeler oluşturabiliyor.

ARAÇ DEĞERİ DÜŞEBİLİR

Bu tür yüzey deformasyonları, ikinci el araç satışlarında önemli bir kriter haline geliyor. Orijinal boyası zarar gören ya da yüzeyi yenilenmiş araçlar, potansiyel alıcıların gözünde cazibesini yitiriyor. Yapılacak boya düzeltmeleri veya detaylı temizlik işlemleri ise hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç anlamına geliyor.

YÜZEYDEKİ LEKELERE HIZLI MÜDAHALE ŞART

Eğer aracınızda reçine ya da polen kaynaklı lekeler oluştuysa, zaman kaybetmeden yıkatmanız büyük önem taşıyor. Ancak bu tür lekeler zamanla yüzeye işleyeceği için, geç kalındığında sıradan yıkama yeterli olmayabiliyor. Bu durumda profesyonel pasta-cila uygulamaları veya yüzey temizleme işlemleri devreye giriyor. Bu da araç sahiplerine ekstra yük anlamına geliyor.

AĞAÇ TÜRLERİNE DİKKAT EDİN

Oto ekspertiz uzmanları, park yeri seçiminde sadece gölgeye odaklanmanın yanıltıcı olduğunu vurguluyor. "Gölge ararken aracınızı uzun vadede zarara sokacak bir noktaya bırakmak istemezsiniz," diyen uzmanlar, şu uyarıyı yapıyor:

"Bazı ağaçlar, gölgelik sağlamaktan fazlasını yapar. Reçine ve polenle aracın yüzeyine kalıcı zarar verir. Bu yüzden ağacın türünü de mutlaka göz önünde bulundurun."

HANGİ AĞAÇLARDAN UZAK DURMALI?

Sürücülerin özellikle şu ağaçların altında uzun süreli park yapmaktan kaçınmaları öneriliyor:

Çam: Yüksek reçine salgılar ve güneşle birleştiğinde cilayı kavurabilir.

Ihlamur: Yapışkan polenleri aracın yüzeyine kalıcı şekilde yapışabilir.

Akasya: Reçineli yapısıyla boyayı hızlıca tahrip edebilir.

Kavak: Hem poleni hem de tozla birleşen yaprak artıkları sorun yaratabilir.

Mecburi durumlarda ise uzmanlar, araç üzerine branda örtülmesini tavsiye ediyor. Bu basit önlem, olası boya hasarlarının önüne geçmekte etkili olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi