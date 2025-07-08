Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz

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TikTok hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunan Darragh Ennis, insanların biyolojik olarak gündüz aktif, gece ise dinlenmeye yatkın olarak evrimleştiğini hatırlattı. Gözlerin aldığı ışığa göre beyinde sinyaller oluştuğunu belirten Ennis, özellikle mavi ışığın melatonin hormonunu baskıladığını söyledi. Bu hormonun, uykuya dalmayı sağlayan en temel unsur olduğunu vurguladı.

MAVİ IŞIK FİLTRESİ YETERLİ DEĞİL

Akıllı cihazlarda yer alan mavi ışık filtrelerinin yeterince etkili olmadığını ifade eden Ennis, “Araştırmalar gösteriyor ki sadece mavi ışık değil, diğer renk tonlarındaki ışıklar da beyin tarafından gün ışığı gibi algılanabiliyor. Bu da uykunun kalitesini düşürüyor” dedi.

KİTAP OKUYUN, EKRANI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Uyku kalitesini artırmak isteyenlere yönelik tavsiyelerde bulunan Ennis, ekranlardan tamamen uzak durulması gerektiğini belirtti. Ennis, “Yatmadan önce bir şeyler okumak isterseniz, en iyi seçenek her zaman kitap olur” açıklamasını yaptı.

NHS’TEN SAĞLIKLI UYKU İÇİN 6 KRİTİK ÖNERİ

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de uyku kalitesini yükseltmek için bazı temel önerilerde bulunuyor:

Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak, biyolojik ritminizi dengede tutar.

Ekranları uyumadan en az 1 saat önce kapatın. Bunun yerine kitap okuyun, sakin müzik dinleyin ya da meditasyon yapın.

Kaygıyı azaltmak için duygularınızı bir deftere yazın veya güvendiğiniz biriyle paylaşın.

Uyuyamadığınızda yatakta kalmak yerine ayağa kalkın ve sakin bir işle ilgilenin.

Ağır yemek, kafein, alkol ve nikotin tüketiminden uzak durun.

Düzenli egzersiz uykuya yardımcı olur, ancak yatmadan hemen önce yoğun spor yapılmamalı.

Uzmanlara göre, kaliteli bir uyku sadece zihin açıklığı sağlamıyor; bağışıklık sisteminden hormon düzenine kadar pek çok alanda sağlık üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi