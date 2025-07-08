İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Galatasaray'ın Osimhen transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yıldız ismin 'evet' dediği teklifin detayları ortaya çıktı.
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Galatasaray’da geçen sezonun kahramanlarından olan Victor Osimhen ile süren görüşmelerde anlaşma sağlanırken, Osimhen’e önerilen rekor sözleşmenin detayları ortaya çıktı.
Liglerin sona ermesinin ardından gidecek mi kalacak mı diye merak edilen Osimhen transferinde sona gelindi. Yıldız oyuncu için Galatasaray’ın Napoli’ye yaptığı 60 milyon euroluk teklif reddedilirken, Osimhen ile anlaşma sağlandı.
Osimhen’in kabul ettiği teklifin, 15 milyon euro garanti ücret, 10 milyon euro da reklam ve sponsorluk geliri olurken, bu bedel toplamda 25 milyon euroya çıkıyor. Yıldız oyuncu Suudi Arabistan’a gitmek istemezken, İngiltere’den de beklediği teklifleri alamadı.
Osimhen ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Napoli’nin Galatasaray’ın yaptığı 60 milyon euroluk ilk teklifi reddettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar bir teklif daha yaparak bu transferi bir hafta içinde tamamlamayı bekliyor.
Osimhen, Al-Hilal'in yaptığı dev teklifi elinin tersiyle reddetmişti. Yıldız oyuncu Premier Lig'den gelen teklifleri de yetersiz bulmuştu.