İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif

Osimhen’in kabul ettiği teklifin, 15 milyon euro garanti ücret, 10 milyon euro da reklam ve sponsorluk geliri olurken, bu bedel toplamda 25 milyon euroya çıkıyor. Yıldız oyuncu Suudi Arabistan’a gitmek istemezken, İngiltere’den de beklediği teklifleri alamadı.