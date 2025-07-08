Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, tatil yaptığı Foça'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.

Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
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Yaz tatilini İzmir Yeni Foça’daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Burunucu mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Şahin’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 66 yaşındaki Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin, 1999-2019 arasında Menemen Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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Kaynak: ANKA

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