CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Havalimanı Yolunda Kaza Geçirdi

Çanakkale Havalimanı’na giderken trafik kazası geçiren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı. İlgezdi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Havalimanı Yolunda Kaza Geçirdi
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Nefes gazetesinde yer alan habere göre, bu sabah erken saatlerde Çanakkale Havalimanı’na gtmek üzere yola çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin şoförünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması nedeniyle kaza yaptı.

BAŞINDAN YARALANDI

Kazada başından hafif yaralandığı öğrenilen İlgezdi’nin uçak ile Ankara’ya döndüğü ve hastanede tedvi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Nefes gazetesi

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