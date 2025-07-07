CHP Lideri Özgür Özel Gazetecilerin Sorularını Yanıtlıyor! Tarih Verdi: Yol Haritası Belirlenecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP'li belediye başkanları ile toplantı yapacağını belirten Özgür Özel, sonrasında MYK toplantısı yaparak yol haritası çizeceklerini aktardı. Özel, "Perşembe günü 410 belediye başkanımız Ankara’da bir araya gelecek. Her şeyi açıkça konuşacağız. Yeni dönemin yol haritasını birlikte çizeceğiz. Onlar yeni faza geçti, biz de geçeceğiz" dedi.

YANGIN FACİASI

Halk TV'de konuşan Özgür Özel, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin şunları söyledi:

"Turizm Bakanı gördük yatından takip ediyor. Hesap vermekten kaçıyor. Olacak iş değil. Aileler çok tepkili. Sonunun Soma gibi olması için mücadele edeceğiz."

DOKUNULMAZLIK TEPKİSİ

Özgür Özel, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin "Bunun bir maliyeti olur" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler.

CHP terör bitsin ister. Terör örgütünün başı ile devlet görüşüyor. Bizi suçluyorlar ki DEM ile görüştünüz. Meselenin özü şu, seçim kazandığım yerde kazanırım, kazanamayacağım yerde kente karşı suç işlemeyecek olan kişiyi desteklerim. Benim adayım Ahmet Özer. Kendisi de Kürt. Kürt siyasi hareketinden isimler bulmuşum koymuşum. Bunları suç saymış. Orada bir şey yok ama bu tarafta belediye meclisine bir Kürt girdi diye suç. Bizimkiler içeride yatacak, öbür tarafta süreç işleyecek."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV