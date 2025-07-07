Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 5 Temmuz'daki MYK toplantısında kendisini hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava açtı. Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 5 Temmuz'daki MYK toplantısında kendisini hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"

DÜN DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Beleyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından 5 Temmuz'da gerçekleşen MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor" sözleriyle suçlamasına "Ettiğim gün, 'Sokağa davet ediyorum' dedim, geldiler. 10 gün yasak koydun, 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hâle düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" şeklinde yanıt vermişti.

CHP Lideri Özgür Özel Hakkında SoruşturmaCHP Lideri Özgür Özel Hakkında SoruşturmaGüncel
CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'CHP Lideri Özel'den MYK Sonrası Çok Sert Açıklamalar: Tarih Verip Çağrı Yaptı, 'Madem Birincisin Hadi Seçime!'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel
Son Güncelleme:
Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı
Irmağın Ortasında Mahsur Kaldılar Irmağın Ortasında Mahsur Kaldılar
AKP mi Yoksa CHP mi? En Fazla Üyesi Olan Siyasi Parti Belli Oldu! Zirvedeki Parti Fark Attı AKP mi Yoksa CHP mi? En Fazla Üyesi Olan Siyasi Parti Belli Oldu! Zirvedeki Parti Fark Attı
Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin