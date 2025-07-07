Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 5 Temmuz'daki MYK toplantısında kendisini hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında,

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik… — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) July 7, 2025

DÜN DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Beleyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından 5 Temmuz'da gerçekleşen MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor" sözleriyle suçlamasına "Ettiğim gün, 'Sokağa davet ediyorum' dedim, geldiler. 10 gün yasak koydun, 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hâle düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi