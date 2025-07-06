CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma

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CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel, dün parti MYK'sını acil toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda kullandığı "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerine yanıt veren Özel, "Madem birinci partisin gel gidelim sandığa. 2 Kasım Pazar. Sen birinci olsan parende atarak sandığa gidersin" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasındaki basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'şen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.