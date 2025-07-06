Gazeteci-Yazar Nihat Genç'e Son Veda
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve geçtiğimiz ay entübe edilen 69 yaşındaki gazeteci Nihat Genç geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Nihat Genç, Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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Bir süredir tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 Temmuz'da hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç için Kocatepe Camisi’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Namaza, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şarkıcı Kıraç, bazı sanatçılar, çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı.
Genç'in cenazesi cenazı aracına taşınırken, alkışlarla, "Türk’üz Türkçüyüz Atatürkçüyüz", "Kahrolsun istibdat" sloganları atıldı.
Genç'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: ANKA
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