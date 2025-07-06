Gazeteci-Yazar Nihat Genç'e Son Veda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 Temmuz'da hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç için Kocatepe Camisi’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namaza, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şarkıcı Kıraç, bazı sanatçılar, çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı.

Genç'in cenazesi cenazı aracına taşınırken, alkışlarla, "Türk’üz Türkçüyüz Atatürkçüyüz", "Kahrolsun istibdat" sloganları atıldı.

Genç'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA