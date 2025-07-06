AFAD Duyurdu: Elazığ'da Deprem
AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38’de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 6, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2025-07-06
Saat:19:38:18 TSİ
Enlem:38.42583 N
Boylam:39.25361 E
Derinlik:5.92 km
Detay:https://t.co/2idtntrqN9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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