AFAD Duyurdu: Elazığ'da Deprem

AFAD, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Elazığ'da Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38’de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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