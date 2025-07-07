Irmağın Ortasında Mahsur Kaldılar

Osmaniye'de deniz kenarına giden vatandaşlar araçlarını park ederek araç içinde oturmaya başladı. Su seviyesinin yükseldiğini fark etmeyen vatandaşlar, ırmağın ortasında mahsur kaldı.

Irmağın Ortasında Mahsur Kaldılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmaniye’ye bağlı Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Irmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark etmeyince araçta mahsur kaldı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalışarak halat yardımıyla aracı güvenli alana çekerek vatandaşları kurtardı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Osmaniye İtfaiye
Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor
Isparta'da Patpat Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı Isparta'da Patpat Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı
Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor
Kocaeli'de Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Abisi Buldu Kocaeli'de Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Abisi Buldu
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin