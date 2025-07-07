Irmağın Ortasında Mahsur Kaldılar

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Osmaniye’ye bağlı Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Irmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark etmeyince araçta mahsur kaldı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalışarak halat yardımıyla aracı güvenli alana çekerek vatandaşları kurtardı.

Kaynak: İHA