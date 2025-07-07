Isparta'da Patpat Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olkan Turan yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak devrildi. Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Necla Turan (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Olkan Turan ile 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Olkan Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Necla Turan ve Olkan Turan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, küçük çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA