Isparta'da Patpat Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da seyir halindeki patpatın devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Isparta'da Patpat Faciası! 2 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olkan Turan yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak devrildi. Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Necla Turan (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Olkan Turan ile 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Olkan Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Necla Turan ve Olkan Turan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, küçük çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Isparta
Son Güncelleme:
Kayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar Etti Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar Etti
Kocaeli'de Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Abisi Buldu Kocaeli'de Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Abisi Buldu
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Her Detayı Kan Donduran Cinayet! Kız Kardeşini Bıçaklayarak Katletti, Başını Kesmeye Çalıştı Kız Kardeşini Bıçaklayarak Katletti, Başını Kesmeye Çalıştı
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı?
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin