Kocaeli'de Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Abisi Buldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Karabaş mahallesi Hafız Binbaşı caddesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. 40 yaşındaki Muharrem Çelikkaya'nın hareketsiz yattığını fark eden abisi durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Ölüm sebebi henüz tespit edilemezken, cenaze incelenmek üzere adli top kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA