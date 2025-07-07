İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı

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İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri açıkladı. İstanbul Valiliği'nin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belli oldu.

YENI GÖREVİ DE BELLİ OLDU

Görev değişikliğinde bir isim ayrıca dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmaları yürüten İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürü Hakan Dulkadir, bu görevinden alınarak, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Dulkadir’in başında bulunduğu şube, İBB soruşturmalarının emniyet ayağını yürütüyor. Dulkadir’in yerine ise İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Orhan Şen getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi