Kayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar Etti

Kayseri'de Hacı Ahmet D. isimli erkek, 15 yaşındaki üvey kızı Yağmur K.'yi tüfekle vurup aynı silahla kendisini öldürdü.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de günden güne artan kadın ve çocuk cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken son olarak bu sabah Kayseri'de yaşanan cinayet dehşete düşürdü. Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 118'inci Sokak'ta saat 10.00 sıralarında Hacı Ahmet D. (76) isimli erkek ile üvey kızı Yağmur K. arasında kavga çıktığı belirtildi.

YARALI ÇOCUK HASTANEDE

Hacı Ahmet D., kavganın ardından tüfekle üvey kızı Yağmur K.'yi yaraladı. Sonra da aynı tüfekle intihar etti. Annenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da Aile Faciası! Annesi Bıçaklayan Kardeşini öldürdüBatman'da Aile Faciası! Annesi Bıçaklayan Kardeşini öldürdüGüncel
Arazi Kavgasında 3 Kardeşi ÖldürdüArazi Kavgasında 3 Kardeşi ÖldürdüYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
İntihar Kayseri
Son Güncelleme:
Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor
Aksaray'da Fabrikada Patlama! Ölü ve Yaralılar Var Aksaray'da Fabrikada Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
70 Yaşında Meslek İcat Etti, Şimdi Geçimini Böyle Sağlıyor 70 Yaşında Meslek İcat Etti
Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin