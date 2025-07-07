Kayseri'de Korkunç Olay! Üvey Kızını Tüfekle Vurup İntihar Etti
Kayseri'de Hacı Ahmet D. isimli erkek, 15 yaşındaki üvey kızı Yağmur K.'yi tüfekle vurup aynı silahla kendisini öldürdü.
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Türkiye'de günden güne artan kadın ve çocuk cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken son olarak bu sabah Kayseri'de yaşanan cinayet dehşete düşürdü. Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 118'inci Sokak'ta saat 10.00 sıralarında Hacı Ahmet D. (76) isimli erkek ile üvey kızı Yağmur K. arasında kavga çıktığı belirtildi.
YARALI ÇOCUK HASTANEDE
Hacı Ahmet D., kavganın ardından tüfekle üvey kızı Yağmur K.'yi yaraladı. Sonra da aynı tüfekle intihar etti. Annenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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