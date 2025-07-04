Arazi Kavgasında 3 Kardeşi Öldürdü

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Hacıhasan Mahallesi'nde Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Metin U, av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı Metin U, Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA