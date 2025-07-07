Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan kent içi atamalar yapıldı. İstanbul Valiliği, 2025 yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, 9 yeni il emniyet müdür yardımcısının, 17 şube ve 12 ilçe emniyet müdürünün, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belli oldu. Bu isimler arasında yer alan bazı tanıdık kişiler ise dikkat çekti.

İstanbul’da gerçekleştirilen eylemlerde kadınlara ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan ancak daha sonra görevinden alınan Muhammet Hanifi Zengin'in, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı görüldü.

Diğer yandan il içi atama kararlarında ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten beri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

10 Nisan 1963'te Adana'da doğan Şinasi Yüzbaşıoğlu, liseden sonra polis olarak bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde, ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten beri de Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde Müge Anlı ile nikah masasına oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi