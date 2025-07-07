Jandarma Yüzlerce Subay ve Astsubay Adayı Alacak: Başvuru Tarihi Netleşti

Jandarma Genel Komutanlığı, subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 548 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci ve detaylı şartlar yayımlanan ilanla netleşti.

Jandarma Yüzlerce Subay ve Astsubay Adayı Alacak: Başvuru Tarihi Netleşti
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Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı eğitim-öğretim dönemi için subay ve astsubay adaylarını bekliyor. Yapılan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne (JSGA) bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 225 erkek öğrenci subay adayı olarak alınacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na ise 283 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplam 323 öğrenci astsubay adayı olarak kabul edilecek.

BAŞVURULAR 7 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz 2025’te başlayacak ve 27 Temmuz 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet şifresiyle "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresindeki JSGA Personel Temin Sistemi üzerinden online olarak yapabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Jandarma Yüzlerce Subay ve Astsubay Adayı Alacak: Başvuru Tarihi Netleşti - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN YAŞ SINIRI

Başvuru yapacak adayların, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Yani yalnızca 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular başvuruda bulunabilecek. Yaş tespitinde düzeltilmemiş nüfus kaydı esas alınacak.

ŞARTLAR VE DETAYLAR BELLİ OLDU

Adaylar, başvuru şartları ve aranan kriterlere ilişkin tüm detaylara, Jandarma Genel Komutanlığı’nın (jandarma.gov.tr), JSGA’nın (jsga.edu.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (kamuilan.sbb.gov.tr) internet sitelerinde yer alan kılavuzlardan ulaşabilecek.

Jandarma Yüzlerce Subay ve Astsubay Adayı Alacak: Başvuru Tarihi Netleşti - Resim : 2

SINAV TAKVİMİ VE DUYURULAR İNTERNETTEN YAYIMLANACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar, ilerleyen günlerde yapılacak seçme sınavlarına katılacak. Sınavlara katılmaya hak kazananlar ile sınav merkezleri, tarihleri ve sınav uygulama esasları yine “vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” adresinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

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