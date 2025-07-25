Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde

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Solyanka; et, sosis, salam, turşu, zeytin ve limon gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan, ekşi ve tuzlu aromasıyla bilinen yoğun kıvamlı bir çorba. Ancak beslenme uzmanları, bu çorbanın içeriğinde bulunan yüksek orandaki doymuş yağ, işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuz miktarının ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığı konusunda uyarıyor.

KALP VE MİDE HASTALARI UZAK DURMALI

Uzmanlar, özellikle kalp-damar hastalığı bulunanlar, yüksek tansiyon hastaları, mide rahatsızlıkları yaşayanlar ve pankreas sorunu olan bireyler için Solyanka çorbasının ciddi risk taşıdığını belirtiyor. Ülser ve gastrit hastalarının bu tarz yoğun ve baharatlı içeriklerden kesinlikle uzak durması gerektiği vurgulanıyor.

Tüm bu uyarılara rağmen Solyanka, bölge halkı tarafından geleneksel bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, geleneksel lezzetlerin sağlık açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

Kaynak: Haber Merkezi