Isparta'da Vahşet! Yanan Aracın Yanında Başsız Ceset Bulundu

Isparta'da dağlık alanda yanmış otomobilin yanında bir erkeğe ait başsız ceset bulundu. Şahsın kimliği tespit edilirken, kayıp başın bulunması için de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda gündüz saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Diğer yandan Ferdi Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğmuş köyünün meydanında bulunan markete dün saat 19.55 sıralarında gelen Özdemir'in bir paket sigara aldıktan sonra ayrıldığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

