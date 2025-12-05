İtfaiye Aracı Köprü Arasında Sıkıştı: 3 Personel Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki itfaiye aracı seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak iki köprünün ara boşluğunda kaldı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait itfaiye aracı, köprünün hemen altından geçen Doğu Ekspres tren hattına ait yüksek gerilim tellerine metreler kala durarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada araç sürücüsü ile O.C. ve H.C. isimli 3 itfaiye personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA