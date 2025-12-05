Bursa'da ATV Devrildi! 1'i Ağır 2 Yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi aracı ATV devrildi. Kaza sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi İncivillaları Sokak'tan Su Deposu Caddesi istikametine ilerleyen R.K. (32) yönetimindeki ATV'nin sol ön teker dingilinin aniden yerinden çıkarak yola fırlamasıyla meydana geldi.

Dingilin çıkmasıyla kontrolünü kaybeden sürücü, ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanırken, yolculardan B.B. (38) ağır yaralandı. Diğer yolcu T.B. (11) ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan B.B.'yi Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Bölgeye gelen trafik polisleri, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra devrilen ATV'yi kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

