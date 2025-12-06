Bakan Tunç'tan '11. Yargı Paketi' Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu. Tunç,adalet hizmetlerine desteğin süreceğini ve yeni yargı paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı açılış ve temel atma programlarının ardından Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi. Bakan Tunç’a Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile HSK 1'inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu eşlik etti.

'TRABZON DAHA DA İLERİYE GİDECEK'

Şehirde devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Bakan Tunç’a bilgi veren Başkan Ahmet Metin Genç, merkezi hükümetle yürütülen iş birliğinin Trabzon’un gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, “Sayın Bakanımızı şehrimizde ve belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Trabzon’un bugün geldiği noktada merkezi idaremizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin çok önemli bir payı var. Özellikle adalet hizmetlerinde modern yapılara kavuşma ve personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Adalet Bakanlığımızın destekleri bizlere güç vermektedir. Şehrimizin her adımını daha güvenli, daha hızlı ve daha nitelikli hizmet anlayışıyla atmak için çalışıyoruz. Kıymetli Bakanımıza Trabzon’a gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

ADALET HİZMETLERİNE DESTEK

Bakan Tunç da, Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için desteklerinin süreceğini ifade etti. Bakan Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen TBMM Simülasyon Programı’na da katıldı. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği programda 70 öğrenci; Aile Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu oluşturarak kanun tekliflerini tartıştı ve gerçek TBMM ortamını deneyimledi. Öğrencilere hitap eden Bakan Tunç, Parlamenter Sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasındaki farklar hakkında bilgi vererek genç hukukçulara tavsiyelerde bulundu.

