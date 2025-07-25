Avrupa'nın Dev Perakende Firması İflas Bayrağını Çekti: 18 Ülkede 4.000 Mağazası Vardı

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Almanya pazarına 2022 yılında giren Pepco Germany GmbH, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan 64 mağazasıyla hizmet veriyor. Yaklaşık 500 kişilik istihdam sağlayan şirketin iflas sürecinde, çalışanlara yasal iflas yardımı yapılacağı açıklandı. Şimdilik mağazaların açık kalacağı belirtilirken, operasyonların nasıl şekilleneceği yeniden yapılandırma süreciyle netleşecek.

BÜYÜME HEDEFLERİ HAYAL OLDU

Giyim, oyuncak ve uygun fiyatlı ev dekorasyon ürünleriyle bilinen Pepco, Almanya'da başlangıçta 2.000 mağazaya ulaşmayı hedefliyordu. Ancak pazardaki rekabetin hızla artması ve tüketici harcamalarındaki durgunluk, bu hedeflerin gerisinde kalınmasına neden oldu. Özellikle Action ve Tedi gibi rakip zincirlerin agresif büyümesi, Pepco’nun Almanya’daki konumunu zora soktu.

MERKEZ ŞİRKETTEN MALİ DESTEK

Münih merkezli Gerloff Liebler hukuk firması tarafından yürütülen süreçte geçici yönetime Gordon Geiser atanırken, mevcut yönetimin de görevde kalacağı bildirildi. Hollanda merkezli ana şirketin ise Pepco Germany'nin yeniden yapılandırılmasına finansal destek sağlayacağı açıklandı. Süreci değerlendiren Christian Stoffler, “Almanya gibi zorlu bir pazarda dahi toparlanma şansı yüksek” ifadelerini kullandı.

18 ÜLKEDE 4 BİN MAĞAZASI VARDI

İlk mağazasını 2004 yılında Polonya’da açan Pepco, bugün 18 Avrupa ülkesinde yaklaşık 4.000 mağaza ve 31.000’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. Türkiye’de ise Pepco ürünlerine yalnızca internet üzerinden ulaşmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi