Merkez’in Faiz Kararı Mevduat Getirilerini Sarstı: 1 Milyon TL’nin Aylık Kazancı Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekti. Beklentiler dahilinde gelen bu adım, mevduat piyasasında taşları yerinden oynattı. Bankaların sunduğu faiz oranlarında sert düşüşler yaşanırken, 1 milyon TL’lik birikimin getirisinde de dikkat çeken bir değişim görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
PPK toplantısı öncesinde piyasalarda 250 ila 300 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakimdi. Merkez Bankası bu beklentinin üst bandında kalarak faiz oranını yüzde 43’e indirdi. Bu kararın ardından, özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranları hızla düşmeye başladı.
Haftanın ilk günlerinde yüzde 50 seviyesine yaklaşan oranlar, faiz indiriminin etkisiyle yüzde 49’un da altına geriledi. Bankalar yeni oranlarını duyurmaya başlarken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri mercek altına aldı.
HANGİ BANKA YÜZDE KAÇ MEVDUAT FAİZİ VERİYOR?
Faiz indirimi sonrasında bazı bankaların güncel olarak sunduğu en yüksek oranlar şu şekilde sıralandı:
Odeabank: %49,00
ING Bank: %49,00
TEB: %49,00
HSBC: %49,00
QNB Finansbank: %48,00
Denizbank: %47,25
Akbank: %46,50
Garanti BBVA: %45,50
Ziraat Bankası: %44,00
NOT: Bu oranlar çoğunlukla yeni müşteri kampanyaları kapsamında ve 32 ila 35 gün vadeli hesaplar için geçerli olup zamanla değişiklik gösterebilir.
1 MİLYON LİRA 32 GÜNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?
En yüksek faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL'lik birikimi 32 günlük vadede değerlendiren bir yatırımcı, yaklaşık 35 bin 441 TL net kazanç elde ediyor.
Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz Oranı: %49,00
Vade Süresi: 32 gün
Net Faiz Getirisi: 35.441 TL
UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Ekonomistler, faiz indiriminin ardından Türk Lirası'nın hala alternatiflerine kıyasla yüksek getiri sunduğuna işaret ediyor. Özellikle döviz kurlarında ani yükselişlerin yaşanmaması halinde, TL mevduatının yatırımcı açısından cazip kalmayı sürdüreceği ifade ediliyor.
Dipçe: Haberimizde yatırım tavsiyesi amaçlı bilgilendirme yapılmamıştır.