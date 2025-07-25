Merkez’in Faiz Kararı Mevduat Getirilerini Sarstı: 1 Milyon TL’nin Aylık Kazancı Değişti

1 MİLYON LİRA 32 GÜNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?

En yüksek faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL'lik birikimi 32 günlük vadede değerlendiren bir yatırımcı, yaklaşık 35 bin 441 TL net kazanç elde ediyor.

Yatırım Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %49,00

Vade Süresi: 32 gün

Net Faiz Getirisi: 35.441 TL