Samsun’da Taşıt Sayısı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki yılın haziran ayına göre 41 bin 131 adet (yüzde 8,7) artarak 515 bin 60’a ulaştı.

TÜİK, 2025 Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre haziran sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 3 bin 403 adet(yüzde 0,7), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 41 bin 131 adet (yüzde 8,7) artarak 515 bin 60’a ulaştı. Samsun, 515 bin 60 adet motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelinde motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6’sına sahip.

Kaynak: AA