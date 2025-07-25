İş Bankası, Garanti, Akbank, TEB... En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Belli Oldu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını artırdı. Akbank, Garanti, İş Bankası, QNB ve diğer bankalar 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Ancak bu avantajdan herkes yararlanamıyor. İşte en yüksek faizsiz kredi veren bankalar ve detaylar...

Son Güncelleme:
İş Bankası, Garanti, Akbank, TEB... En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, ihtiyaç kredilerinde hareketliliği artırırken, bankalar da faizsiz kredi kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için sunulan bu fırsatlar, kısa vadeli ve faizsiz geri ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİLERDE LİMİT 90 BİN TL’YE ÇIKTI

Bankaların 2025 yılı itibarıyla sunduğu faizsiz kredi kampanyaları kapsamında 50 bin TL’den başlayıp 90 bin TL’ye kadar ulaşan tutarlarda kredi kullanımı mümkün. Genellikle 3 ila 6 ay arası vadeyle sunulan bu kampanyalarda ödemeler yalnızca anapara üzerinden yapılıyor yani faiz, komisyon ya da dosya masrafı alınmıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İş Bankası, Garanti, Akbank, TEB... En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim : 1

Bu kampanyalar çoğunlukla yeni müşteri olanlara, maaş hesabını taşıyanlara veya mobil uygulamayı ilk kez kullananlara özel olarak sunuluyor. Başvurular ise çoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Faizsiz kredi kampanyaları tanıtım amaçlı ve belirli kontenjanlarla sınırlı olarak sunuluyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili bankanın güncel şartlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.

İşte bazı bankaların öne çıkan faizsiz kredi kampanyaları...

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
Tutar: 50.000 TL’ye kadar kredi veya nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %0
Vade: 1–3 ay
Tutar: 55.000 TL’ye kadar
Detay: 30 bin TL ek hesap, 25 bin TL nakit avans

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 6 ay
Tutar: 60.000 TL’ye kadar faizsiz kredi

TEB (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
Tutar: 25.000 TL’ye kadar nakit avans

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
Tutar: 75.000 TL’ye kadar
Detay: 25 bin TL taksitli nakit avans, 50 bin TL kredi

KUVEYT TÜRK (Yeni Müşterilere Özel)
Finansman Oranı: %0
Tutar: 80.000 TL’ye kadar
Detay: İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye 9 taksit, Sağlam Kart ile 50 bin TL’ye 5 taksit

QNB FİNANSBANK (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
Tutar: 85.000 TL’ye kadar
Detay: 60 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans

ALBARAKA TÜRK
Faiz Oranı: %0
Vade: 6 ay
Tutar: 85.000 TL’ye kadar
Detay: 25 bin TL vade farksız finansman, 60 bin TL'ye kadar seçili sektörlerde destek

AKBANK (Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
Tutar: 90.000 TL’ye kadar
Detay: 25 bin TL taksitli avans, 65 bin TL taksitli artı para

Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay Son Noktayı Koydu! O Parayı Artık Boşuna ÖdemeyinApartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay Son Noktayı Koydu! O Parayı Artık Boşuna ÖdemeyinEkonomi

Türkiye’nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi! Yeni Fiyatı Dudak UçuklattıTürkiye’nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi! Yeni Fiyatı Dudak UçuklattıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Banka Kredi Faiz Oranları
Son Güncelleme:
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay Son Noktayı Koydu! O Parayı Artık Boşuna Ödemeyin Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! O Parayı Boşuna Ödemeyin
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor
BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas
Çiftçiler Diken Üstünde: Beyaz Altında Kırmızı Alarm Verildi! Dokunduğu Bitkiyi Öldürüyor Çiftçiler Diken Üstünde: Beyaz Altında Kırmızı Alarm Verildi! Dokunduğu Bitkiyi Öldürüyor
Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ateş Hattında Amansız Mücadele! Antalya’nın 4 İlçesinde Birden Alarm, İşte Son Durum ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü