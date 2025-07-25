İş Bankası, Garanti, Akbank, TEB... En Yüksek Faizsiz Kredi Veren Bankalar Belli Oldu

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Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, ihtiyaç kredilerinde hareketliliği artırırken, bankalar da faizsiz kredi kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için sunulan bu fırsatlar, kısa vadeli ve faizsiz geri ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİLERDE LİMİT 90 BİN TL’YE ÇIKTI

Bankaların 2025 yılı itibarıyla sunduğu faizsiz kredi kampanyaları kapsamında 50 bin TL’den başlayıp 90 bin TL’ye kadar ulaşan tutarlarda kredi kullanımı mümkün. Genellikle 3 ila 6 ay arası vadeyle sunulan bu kampanyalarda ödemeler yalnızca anapara üzerinden yapılıyor yani faiz, komisyon ya da dosya masrafı alınmıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu kampanyalar çoğunlukla yeni müşteri olanlara, maaş hesabını taşıyanlara veya mobil uygulamayı ilk kez kullananlara özel olarak sunuluyor. Başvurular ise çoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Faizsiz kredi kampanyaları tanıtım amaçlı ve belirli kontenjanlarla sınırlı olarak sunuluyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili bankanın güncel şartlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.

İşte bazı bankaların öne çıkan faizsiz kredi kampanyaları...

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 50.000 TL’ye kadar kredi veya nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0

Vade: 1–3 ay

Tutar: 55.000 TL’ye kadar

Detay: 30 bin TL ek hesap, 25 bin TL nakit avans

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Tutar: 60.000 TL’ye kadar faizsiz kredi

TEB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 25.000 TL’ye kadar nakit avans

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 75.000 TL’ye kadar

Detay: 25 bin TL taksitli nakit avans, 50 bin TL kredi

KUVEYT TÜRK (Yeni Müşterilere Özel)

Finansman Oranı: %0

Tutar: 80.000 TL’ye kadar

Detay: İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye 9 taksit, Sağlam Kart ile 50 bin TL’ye 5 taksit

QNB FİNANSBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 85.000 TL’ye kadar

Detay: 60 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans

ALBARAKA TÜRK

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Tutar: 85.000 TL’ye kadar

Detay: 25 bin TL vade farksız finansman, 60 bin TL'ye kadar seçili sektörlerde destek

AKBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

Tutar: 90.000 TL’ye kadar

Detay: 25 bin TL taksitli avans, 65 bin TL taksitli artı para

Kaynak: Haber Merkezi