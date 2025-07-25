Japon Otomobillerine Güven Sarsılıyor: İşte En Az Güvenilen 4 Model

Japon otomobilleri, uzun yıllardır sağlamlık ve dayanıklılık konusunda sürücülerden tam not alıyor. Ancak son analizler, bu genel kanının her model için geçerli olmadığını ortaya koyuyor

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Japon Otomobillerine Güven Sarsılıyor: İşte En Az Güvenilen 4 Model
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GoBankingRates tarafından hazırlanan kapsamlı bir değerlendirme, arıza oranları ve kullanıcı memnuniyeti açısından öne çıkan en düşük güvenilirliğe sahip 4 Japon otomobil modelini açıkladı.

Japon Otomobillerine Güven Sarsılıyor: İşte En Az Güvenilen 4 Model - Resim : 1

Listenin İlk Sırasında Nissan Frontier Var
2025 model Nissan Frontier, güvenilirlik değerlendirmelerinde sınıfta kaldı. ABD merkezli Consumer Reports’un puanlamasına göre araç, 100 üzerinden yalnızca 27 puan alarak sürücülere ciddi masraflar çıkarabilecek araçlar arasında yer aldı. Uzmanlara göre Frontier, Nissan’ın genel olarak güven konusunda beklentileri karşılayamayan modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

2015 Scion iQ: Küçük Boyut, Büyük Sorun
Scion iQ, kompakt yapısı ve uygun fiyat etiketiyle cazip görünse de, güvenilirlik noktasında hayal kırıklığı yaratıyor. Modelin kronikleşen arıza sorunları nedeniyle kullanıcılar sık sık servise gitmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, bu nedenle 2015 model iQ’dan uzak durulmasını öneriyor.

Honda CR-Z (2016): Tasarımı Güzel, Dayanıklılığı Tartışmalı
Sportif görünümüyle dikkat çeken Honda CR-Z, kullanıcıların şikayet listesinde yer alıyor. Araç sahipleri özellikle ses yalıtımının zayıflığından ve süspansiyon sisteminin sertliğinden rahatsız. Ayrıca model, güvenilirlik açısından da rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Japon Otomobillerine Güven Sarsılıyor: İşte En Az Güvenilen 4 Model - Resim : 2

Mitsubishi Mirage (2024): Ucuz Olması Avantaj mı Dezavantaj mı?
ABD pazarında en uygun fiyatlı sıfır otomobillerden biri olan Mitsubishi Mirage, düşük fiyatının ardında sakladığı teknik sorunlarla eleştiriliyor. Uzmanlar, modelin düşük kaliteli malzeme kullanımı ve sık arıza geçmişi nedeniyle dikkatli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Uyarılar Artıyor: Sadece Bir Liste Değil
Bu değerlendirme yalnızca GoBankingRates tarafından yapılmadı. Tanınmış otomobil uzmanı Scotty Kilmer, daha önce “asla satın almayacağı modeller” arasında bu araçlara da yer vermişti. Ayrıca, J.D. Power tarafından yayımlanan son 2025 güvenilirlik raporunda, Japon markaların yanı sıra bazı Alman üreticilerin de düşük puanlarla dikkat çektiği görülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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