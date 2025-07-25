BYD Dev Fabrika İçin Net Tarihi Verdi: Piyasalarda Rekabet Alev Alacak
Çinli elektrikli araç devi BYD, küresel genişleme hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’de Manisa’da fabrika kurma hazırlıklarını sürdüren şirket, şimdi de rotasını Pakistan’a çevirdi. Şirket, 2026 yılı itibarıyla Pakistan’da elektrikli otomobil üretimine başlayacağını resmen duyurdu. İlk araçların ise Temmuz ya da Ağustos ayında banttan inmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel çapta elektrikli araç pazarının önemli oyuncularından biri olan BYD, Çin’de yaşanan yoğun fiyat rekabetine karşılık, dış pazarlarda büyüme stratejisini devreye aldı. Pakistan’daki yeni üretim tesisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç talebine yanıt vermeyi hedefliyor. Aynı zamanda Pakistan hükümetinin sunduğu yatırım teşviklerinin de şirket için cazip bir fırsat yarattığı ifade ediliyor.
YILLIK 25 BİN ARAÇLIK ÜRETİM HEDEFİ
BYD Pakistan Satış ve Strateji Başkan Yardımcısı Danish Khaliq, Reuters’a verdiği demeçte, Karaçi yakınlarında Nisan ayında temeli atılan fabrikanın yıllık 25.000 araç üretim kapasitesine ulaşmasının planlandığını açıkladı. Khaliq ayrıca, üretimin çift vardiya sistemiyle gerçekleştirileceğini belirtti.
Ancak fabrikanın tam kapasiteyle ne zaman çalışmaya başlayacağı ya da seri üretime hangi tarihte geçileceğine ilişkin net bir takvim henüz paylaşılmadı. Şirketin bu adımı, Pakistan otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.