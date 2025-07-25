BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas
Almanya merkezli otomotiv tedarik firması Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, mali darboğaz nedeniyle iflas koruma talebinde bulundu. Şirketin özellikle Volkswagen, BMW ve Skoda gibi dünya devlerine parça tedarik ettiği biliniyor. Yaklaşık 600 çalışanın istihdam edildiği şirketin, yaşadığı finansal sıkıntılar sektörde yankı uyandırdı.
Harzgerode ve Sömmerda kentlerinde faaliyetlerini sürdüren Bohai Trimet, otomotiv endüstrisinin temel parçalarından olan şanzıman, süspansiyon ve gövde bileşenlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Uzmanlara göre bu iflas, yalnızca şirket çalışanlarını değil, büyük otomobil üreticileriyle yürütülen tedarik zincirini de yakından ilgilendiriyor.
ÜRETİM HENÜZ DURMADI
Her ne kadar şirket iflas sürecine girmiş olsa da üretim faaliyetlerinde kesinti yaşanmadı. Mevcut tesislerdeki üretim hatlarının aktif şekilde çalıştığı belirtilirken, Bohai Trimet’in ana müşterilerinin de tedarik ilişkilerini sürdürme niyetinde olduğu aktarıldı. Bu gelişme, mevcut siparişlerin aksatılmadan teslim edildiğini gösteriyor.
ÇALIŞAN MAAŞLARI İFLAS FONUNDAN KARŞILANACAK
Şirket çalışanlarının Temmuz ayı maaşlarının artık kısa çalışma ödeneğinden değil, iflas fonundan sağlanacağı bildirildi. Bu durum, geçici istihdam desteği kapsamında verilen ödemelerin süresinin dolduğuna işaret ediyor.
YENİ YATIRIMCI ARAYIŞI BAŞLADI
İflas sürecini yöneten tasfiye yetkilisi, şirketin yeniden yapılandırılması amacıyla yeni yatırımcılarla görüşmelere başlandığını ifade etti. Yetkili, hedeflerinin üretimin sürekliliğini sağlamak ve mümkün olan en fazla çalışanın işini korumak olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi