BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas

Almanya merkezli otomotiv tedarik firması Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, mali darboğaz nedeniyle iflas koruma talebinde bulundu. Şirketin özellikle Volkswagen, BMW ve Skoda gibi dünya devlerine parça tedarik ettiği biliniyor. Yaklaşık 600 çalışanın istihdam edildiği şirketin, yaşadığı finansal sıkıntılar sektörde yankı uyandırdı.

Son Güncelleme:
BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Harzgerode ve Sömmerda kentlerinde faaliyetlerini sürdüren Bohai Trimet, otomotiv endüstrisinin temel parçalarından olan şanzıman, süspansiyon ve gövde bileşenlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Uzmanlara göre bu iflas, yalnızca şirket çalışanlarını değil, büyük otomobil üreticileriyle yürütülen tedarik zincirini de yakından ilgilendiriyor.

BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas - Resim : 1

ÜRETİM HENÜZ DURMADI

Her ne kadar şirket iflas sürecine girmiş olsa da üretim faaliyetlerinde kesinti yaşanmadı. Mevcut tesislerdeki üretim hatlarının aktif şekilde çalıştığı belirtilirken, Bohai Trimet’in ana müşterilerinin de tedarik ilişkilerini sürdürme niyetinde olduğu aktarıldı. Bu gelişme, mevcut siparişlerin aksatılmadan teslim edildiğini gösteriyor.

ÇALIŞAN MAAŞLARI İFLAS FONUNDAN KARŞILANACAK

Şirket çalışanlarının Temmuz ayı maaşlarının artık kısa çalışma ödeneğinden değil, iflas fonundan sağlanacağı bildirildi. Bu durum, geçici istihdam desteği kapsamında verilen ödemelerin süresinin dolduğuna işaret ediyor.

BMW, Volkswagen ve Skoda Yeni Arayışa Girdi! Alman Otomotiv Tedarikçisinden Beklenmedik İflas - Resim : 2

YENİ YATIRIMCI ARAYIŞI BAŞLADI

İflas sürecini yöneten tasfiye yetkilisi, şirketin yeniden yapılandırılması amacıyla yeni yatırımcılarla görüşmelere başlandığını ifade etti. Yetkili, hedeflerinin üretimin sürekliliğini sağlamak ve mümkün olan en fazla çalışanın işini korumak olduğunu vurguladı.

BYD Dev Fabrika İçin Net Tarihi Verdi: Piyasalarda Rekabet Alev AlacakBYD Dev Fabrika İçin Net Tarihi Verdi: Piyasalarda Rekabet Alev AlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Volkswagen
Son Güncelleme:
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
Çiftçiler Diken Üstünde: Beyaz Altında Kırmızı Alarm Verildi! Dokunduğu Bitkiyi Öldürüyor Çiftçiler Diken Üstünde: Beyaz Altında Kırmızı Alarm Verildi! Dokunduğu Bitkiyi Öldürüyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay Son Noktayı Koydu! O Parayı Artık Boşuna Ödemeyin Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! O Parayı Boşuna Ödemeyin
Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ateş Hattında Amansız Mücadele! Antalya’nın 4 İlçesinde Birden Alarm, İşte Son Durum ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü