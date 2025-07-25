Çiftçiler Diken Üstünde: Beyaz Altında Kırmızı Alarm Verildi! Dokunduğu Bitkiyi Öldürüyor

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Aydın’da pamuk üretim sezonu tüm hızıyla devam ederken, üreticilerin karşı karşıya kaldığı zararlılarla mücadele de gündemdeki yerini koruyor. "Beyaz altın" olarak bilinen pamuğun en büyük tehditlerinden biri haline gelen pamuk unlu biti ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı geldi.

Yapılan tespitlere göre, bazı pamuk ekili alanlarda zararlının izlerine rastlandı. Lif kalitesini olumsuz etkileyen bu zararlı, yalnızca pamuğa değil, domates, ayçiçeği, susam gibi farklı tarım ürünlerine ve bazı yabancı ot türlerine de zarar verebiliyor.

ZARARLIYLA MÜCADELEDE ENTEGRE YAKLAŞIM ŞART

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasında, unlu bit ile etkili mücadelenin sadece kimyasal değil, kültürel yöntemler ve ürün münavebesiyle birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Müdürlük, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Tarlalarda düzenli kontrol yapılmalı, zararlı popülasyonu artmadan müdahaleye başlanmalı.

Unlu bitin yoğun olduğu bitkiler derhal imha edilmeli, diğer bitkilere yayılması engellenmeli.

Tarla kenarlarında ve iç kesimlerdeki zararlı otlar temizlenmeli ya da ilaçlanmalı, faydalı böcekler için ise arka kısımlardaki otlar korunmalı.

Zararlı bitkilerin toprakta kışlamasını önlemek için yıl sonunda derin sürüm uygulanmalı.

Ürün rotasyonu buğday, arpa, mısır gibi tahıllarla yapılmalı.

Tarım aletleri, makineler ve giysiler aracılığıyla bulaşmanın önüne geçmek için dezenfeksiyon sağlanmalı.

Zararlının görüldüğü tarlaların yakınında konukçu bitki ekilmemeli.

Hasat sonrası ekipman temizliğine özellikle dikkat edilmeli."

Tarım ekiplerinin sahadaki gözlemleri doğrultusunda açıklanan bu önlemlerin, pamuk verimi ve kalitesini korumak açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi. Üreticilerin bu süreçte duyarlı davranmaları, hastalığın yayılımını sınırlamak açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA