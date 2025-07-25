Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat: Yargıtay Son Noktayı Koydu! O Parayı Artık Boşuna Ödemeyin

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Yargıtay, apartman yaşamını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Karara göre, çatı yenileme gibi ortak alanlara yönelik büyük tadilatlar tüm kat maliklerinin oybirliği olmadan gerçekleştirildiyse, bu harcamaların bedelini ödemek zorunlu değil. Karar, özellikle artan tadilat maliyetleri nedeniyle sık sık yaşanan ödeme anlaşmazlıklarına emsal niteliği taşıyor.

TADİLAT ONAYI VERMEYENLER İCRA TAKİBİNE UĞRADI

İzmir’in Menemen ilçesindeki bir apartmanda yaşanan olayda, bina yönetimi çatı yenileme için dışarıdan bir firmayla anlaştı ve çalışmaları başlattı. Ancak bazı kat malikleri, bu çalışmaya onay vermediklerini belirterek masraflara katılmayı reddetti. Yönetim, bu maliklerden ödeme talep edince konu yargıya taşındı.

MAHKEME ÖNCE YÖNETİMİ HAKLI BULDU

İlk aşamada yerel mahkeme, yönetimi haklı bularak çatının apartmanın ortak alanı olduğuna ve tüm maliklerin bu masrafa katılmasının gerektiğine hükmetti. Ancak dava temyiz edilerek Yargıtay’a taşındı.

ONAY YOKSA ÖDEME ZORUNLULUĞU DA YOK

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak önemli bir değişikliğe imza attı. Kararda, çatı yenilemesi gibi binanın yapısal unsurlarını etkileyen tadilatların yalnızca tüm maliklerin oybirliğiyle alınacak kararla yapılabileceği belirtildi. Oybirliği olmadan yapılan bu tür harcamaların, onay vermeyen maliklerden tahsil edilmesi hukuka aykırı bulundu.

YARGITAY TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay, Kat Mülkiyeti Kanunu’na da atıfta bulunarak, binanın mimarisini ve yapısını değiştiren işlemlerin sadece tüm maliklerin açık rızasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Belediyeden onay alınmadan ya da proje dışında yapılan her değişikliğin kapsamlı tadilat sayılacağını ve bu tür işlemlerde oybirliğinin zorunlu olduğunu belirtti.

YAZILI ONAY OLMADAN BOŞUNA O PARAYI ÖDEMEYİN

Bu kararla birlikte apartman yönetimlerinin tüm kat maliklerinin yazılı onayını almadan kapsamlı yenileme işlerini başlatamayacağı netleşti. Aksi takdirde yapılan masraflar, yalnızca onay veren maliklerden talep edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi