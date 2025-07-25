Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Intel, 2025 yılına büyük bir küçülme operasyonuyla hazırlanıyor. Şirketin yeni CEO’su Lip Bu Tan’ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan yeniden yapılanma süreci kapsamında, yıl sonuna kadar yaklaşık 21 bin çalışanın işine son verilecek. Mevcut 96 bin 400 kişilik kadronun 75 bine indirileceği belirtildi.

Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni dönemin felsefesini açıklayan CEO Lip Bu Tan, artık her yatırımın somut bir ekonomik gerekçeye dayanması gerektiğini vurgulayarak, "Boş çek devri sona erdi. Artık yalnızca müşteri talebine yanıt veren projelere kaynak ayıracağız" dedi. Bu kapsamda yönetici pozisyonlarının yarıya indirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı - Resim : 1

DEV PROJELER ASKIYA ALINDI


Şirketin daha önce büyük kaynak aktardığı 18A üretim teknolojisinin geleceği ise belirsizliğe girdi. Intel, dış müşterilerin ilgi göstermemesi durumunda, 14A üretim hattını da tamamen devre dışı bırakabileceğini duyurdu. Ohio’daki fabrika yatırımlarının yavaşlatıldığı, Polonya ve Almanya’daki projelerin ise iptal edildiği açıklandı. Kosta Rika’daki üretimin Vietnam ve Malezya’daki tesislere kaydırılması planlanıyor.

Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı - Resim : 2

ZARAR BEKLENTİSİ ARTTI

Intel, 2024’ün üçüncü çeyreği için hisse başına 24 sent zarar öngörüyor. Bu rakam, Wall Street analistlerinin 18 sentlik beklentisinin oldukça üzerinde. Öte yandan, şirketin ikinci çeyrekte yeniden yapılanma ve işten çıkarma faaliyetleri için yaklaşık 1,9 milyar dolar harcadığı açıklandı.

Merkez’in Faiz Kararı Mevduat Getirilerini Sarstı: 1 Milyon TL’nin Aylık Kazancı DeğiştiMerkez’in Faiz Kararı Mevduat Getirilerini Sarstı: 1 Milyon TL’nin Aylık Kazancı DeğiştiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Teknoloji
Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
Araç Anahtarındaki Gizli Özellik: 40 Yıllık Sürücüler Bile Bunu Bilmiyordu Araç Anahtarındaki Gizli Özellik: 40 Yıllık Sürücüler Bile Bunu Bilmiyordu
Türkiye’nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi! Yeni Fiyatı Dudak Uçuklattı Türkiye’nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi! Yeni Fiyatı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü
Ciğerlerimiz Yanıyor! Karabük ve Eskişehir Alev Alev, Antalya'nın Üç İlçesinde Aynı Anda Yangın Başladı ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI