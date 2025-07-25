Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar: 21 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor, Küresel Projeler Askıya Alındı
Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Intel, 2025 yılına büyük bir küçülme operasyonuyla hazırlanıyor. Şirketin yeni CEO’su Lip Bu Tan’ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan yeniden yapılanma süreci kapsamında, yıl sonuna kadar yaklaşık 21 bin çalışanın işine son verilecek. Mevcut 96 bin 400 kişilik kadronun 75 bine indirileceği belirtildi.
Yeni dönemin felsefesini açıklayan CEO Lip Bu Tan, artık her yatırımın somut bir ekonomik gerekçeye dayanması gerektiğini vurgulayarak, "Boş çek devri sona erdi. Artık yalnızca müşteri talebine yanıt veren projelere kaynak ayıracağız" dedi. Bu kapsamda yönetici pozisyonlarının yarıya indirildiği bilgisi de paylaşıldı.
DEV PROJELER ASKIYA ALINDI
Şirketin daha önce büyük kaynak aktardığı 18A üretim teknolojisinin geleceği ise belirsizliğe girdi. Intel, dış müşterilerin ilgi göstermemesi durumunda, 14A üretim hattını da tamamen devre dışı bırakabileceğini duyurdu. Ohio’daki fabrika yatırımlarının yavaşlatıldığı, Polonya ve Almanya’daki projelerin ise iptal edildiği açıklandı. Kosta Rika’daki üretimin Vietnam ve Malezya’daki tesislere kaydırılması planlanıyor.
ZARAR BEKLENTİSİ ARTTI
Intel, 2024’ün üçüncü çeyreği için hisse başına 24 sent zarar öngörüyor. Bu rakam, Wall Street analistlerinin 18 sentlik beklentisinin oldukça üzerinde. Öte yandan, şirketin ikinci çeyrekte yeniden yapılanma ve işten çıkarma faaliyetleri için yaklaşık 1,9 milyar dolar harcadığı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi