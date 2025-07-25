Türkiye’nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi! Yeni Fiyatı Dudak Uçuklattı

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Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının en ekonomik modellerinden biri olan Citroen e-C3, son ÖTV düzenlemesinin ardından ciddi bir fiyat artışıyla gündeme geldi. Uzun süre "en ucuz elektrikli otomobil" unvanını elinde tutan model, vergi oranlarındaki değişiklik nedeniyle artık daha yüksek bir fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

CITROEN E-C3’ÜN FİYATI 150 BİN TL BİRDEN ARTTI

Türkiye pazarına 1 milyon 149 bin 900 TL gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla giriş yapan Citroen e-C3, düzenlemenin ardından 1 milyon 300 bin TL seviyesine yükseldi. Aradaki fark tam 150 bin TL’yi buldu. Modelin bir üst donanım paketi de zamdan etkilendi. Üst donanım arasın, 1 milyon 210 bin TL olan fiyatı 1 milyon 376 bin TL’ye çıktı.

AIRCROSS MODELİNDE DE ARTIŞ VAR

Citroen’in bir diğer modeli olan e-C3 Aircross da ÖTV zammından nasibini aldı. Önceki satış fiyatı 1 milyon 327 bin TL olan araç, son zamla birlikte 1.5 milyon TL’ye dayandı.

Vergi düzenlemesi sonrası fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, elektrikli araçlara yönelik talebin bu gelişmeden nasıl etkileneceği ise merak konusu. Özellikle uygun fiyatlı modellerde yaşanan bu artış, tüketicilerin kararlarını doğrudan etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi