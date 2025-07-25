Büyük Riskliydi, İçeriği Müşterilerden Gizlendi: Kuru Üzümler Apar Topar Toplatıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nde satışı yapılan popüler bir kuru üzüm markası, içeriğinde yer alan ancak etikette belirtilmeyen alerjen madde nedeniyle raflardan toplatılıyor. Nirwana Foods tarafından üretilen 28 onsluk altın kuru üzüm paketlerinde, insan sağlığı açısından risk oluşturan sülfit maddesinin tespit edilmesi üzerine, yetkililer acil geri çağırma kararı aldı.
New York Eyaleti Tarım ve Pazarlar Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimler sırasında yapılan analizlerde, bazı kuru üzüm ambalajlarında sülfit maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin içerik bilgisinde belirtilmediği ortaya çıktı. Özellikle sülfit alerjisi bulunan bireyler için ciddi sonuçlar doğurabilecek bu durum, yetkilileri harekete geçirdi. Söz konusu alerjen, bazı bireylerde solunum problemleri, cilt reaksiyonları ve hatta anafilaktik şok gibi ağır tepkilere neden olabiliyor.
Nirwana Foods yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir alerjik vakaya rastlanmadığını belirtse de, önlem amacıyla ürünlerin market raflarından kaldırıldığını duyurdu. Firma, bu önlemin sülfit hassasiyeti olan bireylerin sağlığını korumak adına zorunlu olduğunu vurguladı.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
Geri Çağrılan Ürün Bilgileri Şöyle:
Ürün Adı: Altın kuru üzüm
Ambalaj Türü: 28 ons, şeffaf plastik paket
Lot Numarası: 24/351-2410
Son Tüketim Tarihi: 31 Ekim 2025
UPC Kodu: 712321993144
TÜKETİCİLERE İADE YAPILACAK
Yetkililer, bu ürünü satın alan kişilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, ürünün iade süreci hakkında da bilgilendirme yaptı. Paketlerini geri getiren tüketicilere, satın aldıkları mağazalardan tam ücret iadesi yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi