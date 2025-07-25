Büyük Riskliydi, İçeriği Müşterilerden Gizlendi: Kuru Üzümler Apar Topar Toplatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York Eyaleti Tarım ve Pazarlar Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimler sırasında yapılan analizlerde, bazı kuru üzüm ambalajlarında sülfit maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin içerik bilgisinde belirtilmediği ortaya çıktı. Özellikle sülfit alerjisi bulunan bireyler için ciddi sonuçlar doğurabilecek bu durum, yetkilileri harekete geçirdi. Söz konusu alerjen, bazı bireylerde solunum problemleri, cilt reaksiyonları ve hatta anafilaktik şok gibi ağır tepkilere neden olabiliyor.

Nirwana Foods yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir alerjik vakaya rastlanmadığını belirtse de, önlem amacıyla ürünlerin market raflarından kaldırıldığını duyurdu. Firma, bu önlemin sülfit hassasiyeti olan bireylerin sağlığını korumak adına zorunlu olduğunu vurguladı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri Çağrılan Ürün Bilgileri Şöyle:

Ürün Adı: Altın kuru üzüm

Ambalaj Türü: 28 ons, şeffaf plastik paket

Lot Numarası: 24/351-2410

Son Tüketim Tarihi: 31 Ekim 2025

UPC Kodu: 712321993144

TÜKETİCİLERE İADE YAPILACAK

Yetkililer, bu ürünü satın alan kişilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, ürünün iade süreci hakkında da bilgilendirme yaptı. Paketlerini geri getiren tüketicilere, satın aldıkları mağazalardan tam ücret iadesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi