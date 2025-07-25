Araç Anahtarındaki Gizli Özellik: 40 Yıllık Sürücüler Bile Bunu Bilmiyordu

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Uzmanlar, modern araç anahtarlarının üzerinde yer alan "panik butonu" olarak bilinen özel tuşun, özellikle kalabalık alanlarda büyük kolaylık sağladığını belirtiyor. Bu butona basıldığında araç, kısa süreli ışıklı ve sesli sinyaller vererek dikkat çekiyor. Böylece sürücüler, büyük otoparklarda araçlarını saniyeler içinde bulabiliyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN ALARM ÖZELLİĞİ

Anahtarlardaki bu özel düğme sadece park yerinde yön bulmakla sınırlı değil. Aynı zamanda bir güvenlik aracı olarak da görev yapıyor. Alarm sistemini devreye sokan bu fonksiyon sayesinde sürücüler, kendilerini tehlikede hissettiklerinde çevredekilerin dikkatini çekebiliyor. Bu özellik, olası bir tehdit anında caydırıcı rol üstleniyor.

DİĞER SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI

Trafikte ani bir tehlike fark edildiğinde veya yolda bir sorun oluştuğunda, bu butonun tetiklediği alarm sesi sayesinde diğer sürücüler uyarılabiliyor. Böylece olası kazaların veya karışıklıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KORNA SİSTEMİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, güvenli sürüş için aracın kornasının da her zaman çalışır durumda olması gerektiğine dikkat çekiyor. Zira korna, acil durumlarda etrafı uyarmak için hayati bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi