Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar

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Pennsylvania Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen meta-analizde, 29 farklı çalışma incelendi ve yaklaşık 4.000 kişinin verileri değerlendirildi. Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise omega-3 takviyesi alan bireylerde saldırgan davranışların yüzde 28'e kadar azalmış olmasıydı. Bu etkiler, yaş, cinsiyet ya da psikolojik tanılardan bağımsız olarak gözlemlendi.

ÇOCUKLARDAN YAŞLILARA KADAR ETKİSİ VAR

Çalışma kapsamında hem çocuklar hem de ileri yaştaki bireyler değerlendirildi. Katılımcıların çoğunda 16 hafta sonunda hem ani öfke patlamalarında (reaktif saldırganlık) hem de planlı saldırgan tutumlarda (proaktif saldırganlık) anlamlı düşüş görüldü.

BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLİYOR

Omega-3 yağ asitlerinin yalnızca kalp sağlığına değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarına da olumlu etkileri olduğu uzun süredir biliniyor. Nörokriminolog Prof. Dr. Adrian Raine, bu konuda şu ifadeyi kullandı:

Bu bir mucize çözüm değil, ama toplumsal düzeyde uygulanabilir, basit bir müdahale. Saldırganlığı azaltmak için yalnızca klinik ortamlarda değil, genel halk sağlığı stratejilerinde de omega-3 destekleri düşünülmeli.

HAFTADA 1-2 PORSİYON BALIK ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, haftada en az bir ya da iki kez yağlı balık tüketilmesini veya kaliteli omega-3 takviyelerinin kullanılmasını öneriyor. Öte yandan, bu etkilerin uzun vadede nasıl sürdüğü konusunda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu da belirtiliyor.

İKİ KOL ARASINDAKİ BASINÇ FARKI ÖNEMLİ İŞARETLERDEN BİRİ

Bu bulgulara ek olarak, daha önce farklı kıtalardan 54 binden fazla bireyin dahil olduğu başka bir meta-analizde, sağ ve sol koldaki tansiyon farklarının ciddi kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceği gösterilmişti. Uzmanlara göre bu durum, felç ve ani kalp krizi gibi ölümcül sonuçların habercisi olabilir.