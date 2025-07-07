TSK’dan İhraç Edilen Atatürkçü Teğmenlere TSK’dan Akılalmaz Yasak

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç kuşanarak yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, süreç içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ordudan ihraç edildi.

Söz konusu olayla ilgili hukuki süreç henüz tamamlanmamışken, Genelkurmay Başkanlığı'nın ihraç edilen teğmenlere yönelik aldığı yeni bir karar kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

DÜĞÜNE KATILMALARI DA ENGELLENDİ

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, Ergenekon kumpasında uzun yıllar cezaevinde kalan Gazi Üsteğmen ve Avukat Serdar Öztürk, geçtiğimiz akşam küçük oğlu Berkay’ın düğününü yaptı. Düğün töreni Orduevi’nde gerçekleştirildi. Öztürk, oğlunun bu özel gününe evlatları gibi benimsediği ve TSK’dan ihraç edilen beş teğmeni de davet etti. Hâlihazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan dört teğmen Ankara’da olduğu için kolaylıkla katılabilecekti. Dönem birincisi Ebru Eroğlu ise İstanbul’dan kalkıp düğün için Ankara’ya geldi.

ORDUEVİ’NE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Düğünden kısa bir süre önce Genelkurmay, Öztürk’ten davetlilerin listesini istedi. Listede ihraç edilen teğmenlerin ismini gören yetkililer, “TSK’dan atıldıkları için” bu kişilerin Orduevi’ne girişlerinin yasak olduğunu bildirdi.

ÖZTÜRK MEKANI DEĞİŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞTI

Müyesser Yıldız, yaşanan gelişmeleri ve teğmenlerin hayal kırıklığını şu şekilde aktardı:

"Durumu öğrenen Av. Öztürk çok üzüldü. Düğüne birkaç gün vardı. Davetiyeler çoktan basılıp dağıtılmıştı. Başta düğün yerini değiştirmeye çalıştı, ama uygun bir yer bulamadı. Bulamayınca da çaresiz bir şekilde teğmenleri toplayıp durumu anlattı.

TEĞMENLER ÖFKELİ

Tabii teğmenler de hem Av. Öztürk hem kendi adlarına çok üzüldü. Yapacak bir şey yoktu. Öztürk’ü, “Nasılsa iyi günde de kötü günde de beraberiz. Gelmesek de olur” diye teselli ettiler.

Bu muamele karşısında ne hissettiler çok merak ettim, birisine sordum. Kelimesi kelimesine şunları söyledi: “Zoruma giden şu; düğün ya, düğün düğün… Sanmıyorum, Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı’nın kararı olsun. Alttaki, kraldan çok kralcıların işidir. Tamam kabul ettim, beni TSK’dan attınız, tamam disiplinsiz adamım; iyi de eşimin, dostumun düğününe de mi gidemeyeceğim?"

Kaynak: Müyesser Yıldız