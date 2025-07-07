Mısra Öz'den Çorlu Tren Katliamı'nın 7. Yılında Yine 'Adalet' Çığlığı: 'Bunu Görmeden Ölmek İstemiyorum'

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen Çorlu Tren Katliamı’nın üzerinden 7 yıl geçti. Kazada 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybederken 300’ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, katliamın yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Gerçek sorumluların halen yargı önüne çıkmadığına vurgu yapan Öz, "Çünkü asıl sorumluluk, TCDD Genel Müdürlüğü yetkililerinde, bürokratlarda ve siyasilerde. Onların da bu davaya dahil olup ceza aldıklarını göreceğiz. Bunu görmeden ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında acısının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydeden Öz, adalet mücadelesinin sürdüğünü kaydederek, “Dile kolay, 7 yıl demek. Ama bize acısı da özlemi de ilk gün gibi. Biz 7 yıl boyunca çok güçlü adalet çığlıkları attık. Çok ciddi bir mücadele verdik ve hala veriyoruz. 'Bir sonuç aldınız mı?' diye soranlara şunu söylüyorum: 'Başlangıç için iyi. Ama asıl önemli olan sonuç. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz’” dedi.

Türkiye’de ilk kez bir kamu davasında kamu çalışanlarının ceza aldığının altını çizen Mısra Öz, “Dört kamu çalışanı tutuklandı, hem de müdür pozisyonunda sorumluluğu olan kişiler var içlerinde. Bu bugüne dek kamu davasında ilk kez görülmüş ve emsal teşkil edebilecek bir karar bu. Ama yetmez. Çünkü asıl sorumluluk genel müdürlük yetkilileri, bürokratlar ve siyasilerde. Onların da bu davaya dahil olduklarını ve ceza aldıklarını göreceğiz. Bunu görmeden ölmek istemiyorum. Tabii bu iktidar değişmeden bunu görmemizin zor olduğunu da biliyorum. 7 yıldır bizim evlatlarımız toprağın altındayken, onların ölümüne sebep olan sorumluların hayatlarını yaşıyor olmasını kabul edemiyorum. Yargı karşısında hesap vermeli ve ceza almalılar. Cezasızlık politikasının sonucunu bu ülkede bizler canımızla ödedik. Artık başka insanlar ölmesin istiyoruz. Artık gerçek suçlular ceza alsın istiyoruz. 8 Temmuz 2018'de, TCDD'nin ihmalleri neticesinde, göz göre göre gelen bir katliamda ölen 7'si çocuk 25 canımızı sevgi ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ailelerin adalet arayışı neticesinde, 25 Nisan 2024'te Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 sanığa "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 5 sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası verilmişti. 4 sanık ise beraat etmişti. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay ve TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanmıştı.

MISRA ÖZ’E AÇILAN DAVALAR

Tren katliamında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz’e , "kamu görevlilerine hakaret" suçundan 8 bin 840 lira adli para cezası verildi. Öte yandan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Öz hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan yeni bir dava daha açtı. Savcı, Öz'ün aynı suçtan yeniden cezalandırılmasını talep etmişti.

Öz’ün yargılama süreci de halen devam ediyor.

Kaynak: ANKA