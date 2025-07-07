Ayşe Barım İlk Kez Hakim Karşısında! Gözyaşları İçinde İsyan Etti: 'Yaşam Hakkımı Geri İsiyorum'

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Gezi Parkı davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasıyla 6 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İKİ ÜNLÜ SALONA ALINMADI

Mahkeme salonuna beyaz bir gömlek giyerek geldiği belirtilen Ayşe Barım, ünlü isimler tarafından "Hoş geldin Ayşe" denilerek alkışlarla karşılandı. Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in mahkeme salonuna alınmadığı bildirildi.

'YAŞAM HAKKIMI İSTİYORUM'

Savunma yapan Ayşe Barım, gözyaşları içinde kaldı. Kolundaki morlukları göstererek rahatsızlığına dikkat çeken Ayşe Barım, şunları söyledi: 161 gündür tutuklu yargılanıyorum. Buraya gitmeden tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 ayrı rahatsızlık tespit edildi. Bütün bunlar olurken ben çok kötü koşullarda cezaevinde kalıyorum. Tutukluluğum bittiğinde ameliyatlarımı olmak istiyorum. Asliye ceza hakimi beni itiraz üzerine tahliye etmişken yeniden tutuklandım. Bu ceza haksız ve orantısızdır. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Benim yaşam hakkım onurum.

'OYUNCULARIMIN YANINDAYDIM'

Gezi’ye kimseyi yönlendirmedim, hiçbir oyuncuyu yönlendirmedim. Oyuncular orada olduğu için gittim. Çünkü basın oradaydı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oyuncuların mitinge gittiği gibi. Ya da Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Türkiye tek yürek adlı kampanya düzenlendi. Akşam 7’den sabah 2’ye kadar oyuncularımın yanındaydım.

OYUNCULAR TANIK KÜRSÜSÜNDE

Ayşe Barım'ın savunmanın sona ermesinin ardından oyuncu Metin Yıldız tanık kürsüsüne çıktı. Yıldız “Ayşe Barım’ın gezi parkında oyuncuları yönlendirmesiyle ilgili hiç bir bilgim yok” dedi.

1 SAAT ARA VERİLDİ

Oyuncu Şebnem Sönmez, tanık kürsüsünde "Gezi Parkına katılmamda asla Ayşe Barım’ın katkısı yoktur" dedi. Davaya 1 saat ara verildi.

DESTEK İÇİN AKIN ETTİLER

Mahkeme salonuna Ayşe Barım'a destek için çok sayıda ünlü isim akın etti. Ünlü isimler Birce Akalay, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Zerrin Tekindor, Miray Daner, Merve Dizdar, Ezgi Mola duruşma salonunun önüne geldi.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

ID İletişim şirketinin kurucusu, çok sayıda ünlü ismin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşmenin önünü açtığı iddia edilmiş, bu iddialar bir süre tartışılmıştı.

İsmi gündeme bu iddialarla düşen Ayşe Barım, 24 Ocak’ta gözaltına alınmış 27 Ocak’ta ise Gezi Parkı soruşturmasında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında Barım’ın evinde ve ofisinde aramalar yapılırken, sanatçılar Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek tanık olarak dinlenmişti. Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Barım’ın avukatları cezaevi koşullarında ağırlaşan sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliyesini talep etmişti. Hazırlanan sağlık raporunda Barım’ın kalbinde ileri derecede kapakçık yetmezliği ve ciddi kalınlaşma tespit edildiği, bu durumun kalbin kan pompalamasını engellediği ve beyin damarlarında patlama riski taşıyan genişlemiş anevrizmalar bulunduğu belirtilmişti.

Barım’ın son bir ay içinde cezaevinde dört kez baygınlık geçirdiği belirtilirken, sağlık kurulu “ani ölüm, felç ve beyin kanaması” riski nedeniyle acil ve kapsamlı sağlık önlemleri alınması gerektiğini vurgulanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Marmara Cezaevi'nde 6 aydır tutuklu bulunan Ayşe Barım, bugün ilk kez mahkemeye çıkarılıyor.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Barım’a destek olmak için ünlü isimler Birce Akalay, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Zerrin Tekindor, Miray Daner, Merve Dizdar, Ezgi Mola duruşma salonunun önüne geldi.

BEYAZ GÖMLEKLE GELDİ

Davaya beyaz bir gömlek giyerek katılan Ayşe Barım, mahkeme salonuna girerken, destek için gelen ünlüler ‘Hoşgeldin Ayşe’ diyerek alkış tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi