636 Milyon Liralık 'Bungalov' Vurgunu

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Diyarbakır merkezli yürütülen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları yayımlayarak ülke genelinde 105 kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

636 MİLYON LİRALIK VURGUN

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, şüphelilerin 636 milyon 893 bin liralık haksız kazanç sağladığı ve banka ile kripto hesaplarında 173 milyon liranın üzerinde işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır’ın yanı sıra Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak’ta 1 Temmuz’da eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, ikisi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA