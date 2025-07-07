Bakan Ersoy, Lüks Yatıyla Bodrum’a Demirledi! 1,5 Milyarlık Gövde Gösterisi

Yunanistan tatilinde büyük tepki çeken süper yat, şimdi Ersoy’un sahibi olduğu Bodrum’daki Maxx Royal Oteli’nin açıklarına demirledi. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ve dünyada yalnızca ultra zenginlerin sahip olabildiği bu özel tasarım yat, bir kez daha gündeme geldi. Bakan Ersoy’un lüks içinde tatil yapması, ekonomik zorluklar içindeki vatandaşlar arasında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

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Bakan Ersoy, Lüks Yatıyla Bodrum’a Demirledi! 1,5 Milyarlık Gövde Gösterisi
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Nefes'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait, yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki lüks yat bu kez Bodrum açıklarında, kendisine ait Maxx Royal Oteli’nin önünde görüntülendi.

Bakan Ersoy’un sahibi olduğu Voyage Grubu’na ait yat, Mangusta 165 serisinin özel olarak tasarlanmış, 6 kabinli tek örneği olmakla dikkat çekiyor. Dünyada sayılı zenginlerin sahip olduğu ve yalnızca 519 adet bulunan süper yat sınıfındaki bu teknede, aynı anda 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta bir VIP double, üç standart double ve bir twin kabin yer alıyor.

Bakan Ersoy, Lüks Yatıyla Bodrum’a Demirledi! 1,5 Milyarlık Gövde Gösterisi - Resim : 1

AKP'NİN DE TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok vatandaş tatile çıkmakta zorlanırken ve turizmde turist sayısında gerileme, rezervasyon iptalleri yaşanırken Bakan Ersoy’un tatilini Yunanistan’da geçirmesi, kamuoyunda ve hatta AKP içinde tepkiye yol açmıştı.

Öte yandan, 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve büyük yankı uyandıran yangın faciasının ardından sorumlular henüz adalet önüne çıkmamışken, Bakan Ersoy’un tatil yapması da eleştiri konusu olmuştu. Felaketin ardından ailelerin acısı tazeyken, tatil görüntüleri “zamansız” bulundu.

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Kaynak: Nefes

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Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
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