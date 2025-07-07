Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı: 5 Ülkeden 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 ve ulusal düzeyde aranan 2 olmak üzere toplam 15 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Aralarında kasten öldürme, çocuk istismarı, dolandırıcılık, örgüt üyeliği ve cinsel suçlar gibi ağır suçlardan aranan isimlerin de bulunduğu şüphelilerin 10'u Gürcistan’da, 2’si Yunanistan’da, diğerleri ise Almanya, Birleşik Krallık ve Kuzey Makedonya’da yakalandı. Yerlikaya, "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk adaletinden kaçamayacaklar" diyerek, INTERPOL, Emniyet birimleri ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 398 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

Yerlikaya'nın aktardığına göre; suçluların yerleri, emniyetin analizleri, açık kaynak verileri ve INTERPOL sistemleri kullanılarak tespit edildi. Gözaltılar, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan operasyonel temaslarla sağlandı. Bakan, “Enselerindeyiz” vurgusuyla, uluslararası suçluların izinin sürülmeye devam edeceğini kaydetti.

Yerlikaya, yakalanan suçlularla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.G., S.B. ve Ç.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kasten Öldürme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y. isimli şahıs Gürcistan’da, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan’da, "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan V.T. isimli şahıs Gürcistan'da, "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Şantaj" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.A. isimli şahıs Gürcistan’da, yakalandı."

Yerlikaya, paylaşımına şöyle devam ett:

"Silahla Yağma, Uyuşturucu madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama ve Hırsızlık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. isimli şahıs Gürcistan’da, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Almanya'da, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.A.K. isimli şahıs Yunanistan’da, "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.M. isimli şahıs Birleşik Krallık’ta, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.G. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, "Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Uydurma ve Hırsızlık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.T. isimli şahıs Yunanistan’da, "Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından ulusal seviyede aranan F.T. isimli şahıs Gürcistan’da, "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Silah" suçlarından ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kaynak: İHA