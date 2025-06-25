Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bülten ve Ulusal Seviyede Aranan 12 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arananların da bulunduğu 12 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'da yakalanan zanlılar, Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla yurda getirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" sözleriyle operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR

S.B.

Suç: Nitelikli Cinsel İstismar

Yakalandığı ülke: Almanya

M.İ.

Suç: Nitelikli Cinsel İstismar

Yakalandığı ülke: ABD

E.K.

Suç: Çocuğun Cinsel İstismarı

Yakalandığı ülke: İtalya

R.Ş.

Suçlar:

Hırsızlık

Dolandırıcılık

Birden Fazla Kişi ile Tehdit

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Mala Zarar Verme

Yakalandığı ülke: Yunanistan

Ş.Ç.

Suç: Dolandırıcılık

Yakalandığı ülke: Karadağ

E.C.Ç.

Suç: Kasten Öldürme

Yakalandığı ülke: Polonya

E.Ö.

Suç: Kasten Öldürme

Yakalandığı ülke: Fransa

A.A.

Suç: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Yakalandığı ülke: Almanya

M.K.

Suç: Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama (İnsan Kaçakçılığı)

Yakalandığı ülke: Almanya

R.B.

Suçlar:

Hırsızlık

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Kasten Yaralama

Uyuşturucu

Mala Zarar Verme

Yakalandığı ülke: Gürcistan

M.B.

Suçlar:

Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma

Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Ruhsatsız Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma

Yakalandığı ülke: Almanya

A.Y.

Suçlar:

Kasten Öldürme

Hırsızlık

Mala Zarar Verme

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

Cezaevi veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma

Yakalandığı ülke: Kosova

KOORDİNELİ OPERASYON

Operasyonlar; Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı INTERPOL-EUROPOL, İstihbarat, KOM, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Kaynak: Haber Merkezi