Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bülten ve Ulusal Seviyede Aranan 12 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçluların yakalandığı ülkeler arasında ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan yer aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arananların da bulunduğu 12 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'da yakalanan zanlılar, Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla yurda getirildi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu kabine dönemimizde 383 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" sözleriyle operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
İŞLEDİKLERİ SUÇLAR
S.B.
- Suç: Nitelikli Cinsel İstismar
- Yakalandığı ülke: Almanya
M.İ.
- Suç: Nitelikli Cinsel İstismar
- Yakalandığı ülke: ABD
E.K.
- Suç: Çocuğun Cinsel İstismarı
- Yakalandığı ülke: İtalya
R.Ş.
- Suçlar:
Hırsızlık
Dolandırıcılık
Birden Fazla Kişi ile Tehdit
Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
Mala Zarar Verme
- Yakalandığı ülke: Yunanistan
Ş.Ç.
- Suç: Dolandırıcılık
- Yakalandığı ülke: Karadağ
E.C.Ç.
- Suç: Kasten Öldürme
- Yakalandığı ülke: Polonya
E.Ö.
- Suç: Kasten Öldürme
- Yakalandığı ülke: Fransa
A.A.
- Suç: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
- Yakalandığı ülke: Almanya
M.K.
- Suç: Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama (İnsan Kaçakçılığı)
- Yakalandığı ülke: Almanya
R.B.
- Suçlar:
Hırsızlık
Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
Kasten Yaralama
Uyuşturucu
Mala Zarar Verme
- Yakalandığı ülke: Gürcistan
M.B.
- Suçlar:
Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma
Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Ruhsatsız Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma
- Yakalandığı ülke: Almanya
A.Y.
- Suçlar:
Kasten Öldürme
Hırsızlık
Mala Zarar Verme
Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
Cezaevi veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma
- Yakalandığı ülke: Kosova
KOORDİNELİ OPERASYON
Operasyonlar; Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı INTERPOL-EUROPOL, İstihbarat, KOM, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.
Kaynak: Haber Merkezi