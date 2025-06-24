FETÖ’nün Emniyet Yapılanmasına Darbe! Çok Sayıda Gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevdeki polislerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 21 şüpheliyi belirledi. Ekiplerce İstanbul başta olmak üzere Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

21 GÖZALTI

Düzenlenen operasyon kapsamında 13 aktif görevde bulunan polis memuru, 6 ihraç edilen emniyet personeli ve 2 “sözde emniyet mahrem imamı” gözaltına alındı.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI İFŞA OLDU

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullanarak mahrem yapılanma içinde yer aldıkları ve bazı emniyet mensuplarının örgütsel bağlantılarını organize ettikleri öne sürülüyor. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA