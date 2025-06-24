Damatsız Düğün Yapmıştı... Sümbül Ninenin Acı Sonu: Cansız Bedeni Ağaçlık Alanda Bulundu

Adana'da, geçtiğimiz yıl damatsız düğünüyle beyaz gelinlik hayalini gerçekleştiren 83 yaşındaki Sümbül Topbaş'tan gelen haber, sevenlerini yasa boğdu. Huzurevinden iki gün önce "bakkala gidiyorum" diyerek ayrıldığı iddia edilen Topbaş'ın cansız bedeni, bir ağaçlık alanda bulundu.

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Geçtiğimiz ekim ayında tüm Türkiye'nin kalbini ısıtan bir hikayenin kahramanı olan Sümbül Topbaş, hayatı boyunca platonik aşkı yüzünden hiç evlenmemiş, ancak yaşlılığında huzurevi sakinleri ve çalışanlarının desteğiyle beyaz gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmüştü. Davul zurna eşliğinde kendi "damatsız düğününü" yapan Topbaş'ın o mutlu anları hafızalardayken, kendisinden gelen acı haberle sarsıldı.

Damatsız Düğün Yapmıştı... Sümbül Ninenin Acı Sonu: Cansız Bedeni Ağaçlık Alanda Bulundu - Resim : 1

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Sümbül Topbaş olduğu tespit edildi.

Damatsız Düğün Yapmıştı... Sümbül Ninenin Acı Sonu: Cansız Bedeni Ağaçlık Alanda Bulundu - Resim : 2

'BİR DAHA DÖNMEDİ'

Topbaş'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken, iki gün önce huzurevinden bakkala gitmek üzere ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Topbaş'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Sümbül Nine'nin trajik sonu, akıllarda birçok soru işareti bırakırken, sevenleri ve kamuoyu otopsi sonucunu ve soruşturmanın seyrini merakla bekliyor.

83 Yaşında Damatsız Düğün Yaptı, Hikayesi Herkesi Duygulandırdı...83 Yaşında Damatsız Düğün Yaptı, Hikayesi Herkesi Duygulandırdı...Yaşam

Kaynak: DHA

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