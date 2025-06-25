Sakarya'da Film Gibi Olay! Polise Ateş Açtı, 6 Saat Teslim Olmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve birçok suç kaydı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Engin Ö., polis takibi sırasında film sahnelerini aratmayan bir direnişe imza attı. Polisleri fark eden şüpheli, yanında bulunan tabancayla ekiplere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bacağından vurulan Engin Ö., motosiklet satışı yapan bir iş yerine sığınarak burada yaklaşık 6 saat boyunca teslim olmadan direndi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Yaralı halde girdiği iş yerinde yeniden ateş açan Engin Ö., daha sonra silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri hemen bölgeyi güvenlik çemberine alarak iş yerindeki sivilleri tahliye etti. Şüphelinin kaçma girişimi de motosiklete binmeye çalıştığı anda ekiplerce engellendi.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerine gelerek çalışmaları bizzat yönetti. Bu süreçte Engin Ö.’nün bazı aile üyeleri de çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ve ikna sürecine uzaktan dahil edildi.

SAATLERCE DİRENDİ

Saatler süren müzakerenin ardından polis müzakerecileri ve yakınlarının çabası sonuç verdi. Yaklaşık 6 saat boyunca iş yerinde kalan Engin Ö., ikna edilerek silahını bıraktı ve teslim oldu. Yaralı şüpheliye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Engin Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin tedavisinin ardından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA